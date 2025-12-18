Трамп указал на медлительность Украины в переговорах по урегулированию

Президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта. Об этом он заявил, отвечая на вопросы журналистов в Белом доме.
По словам Трампа, украинская сторона затягивает процесс и тратит слишком много времени на принятие решений. Он отметил, что рассчитывает на более оперативные действия Киева и допустил, что договорённости по урегулированию могут быть достигнуты в ближайшее время.
Ранее сообщалось, что Владимир Зеленский допустил языковые ошибки во время выступления на английском языке перед европейскими лидерами на саммите в Брюсселе. В частности, он использовал слово wars вместо words, говоря о европейской солидарности, а также некорректно произнёс слово excuses. Выступление проходило на фоне обсуждения в Евросоюзе возможного использования замороженных российских активов для поддержки Украины.