«Россия может передумать»: Трамп потребовал от Киева немедленного решения

Президент США Дональд Трамп открыто призвал официальный Киев как можно быстрее принять решение по мирному предложению, так как новый успех России на фронте может привести к тому, что Москва изменит требования.

«Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро, потому что там есть Россия. Каждый раз, когда они забирают слишком много земли, Россия меняет своё мнение», — заявил Дональд Трамп.

Вашингтон требует от украинских властей официального согласия на вывод войск из Донбасса. В обмен на это Соединенные Штаты готовы предложить Киеву определенные гарантии безопасности, которые должны предотвратить возобновление боевых действий в будущем.

Владимир Зеленский ранее заявлял, что Киев пока не соглашается на этот пункт и США ищут компромиссное решение. Судя по заявлению Трампа, он считает, что именно Зеленский тормозит подписание мирного соглашения.

Ожидается, что в ближайшие дни в США пройдут новые консультации команды Трампа с украинскими и российскими представителями.

