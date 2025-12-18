Лавров прилетел в Каир на второй Форум партнёрства Россия — Африка

Напомним, что первая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка состоялась 9−10 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек, включая более 40 министров из Африки. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в ходе первой министерской конференции были достигнуты соглашения по нескольким проектам.