Лавров прилетел в Каир на второй Форум партнёрства Россия — Африка

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Каир для участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которая пройдет 19−20 декабря.
На мероприятии соберутся министры иностранных дел и представители исполнительной власти стран Африки, а также руководители интеграционных объединений континента.
В ходе форума планируется, что Лавров проведёт ряд двусторонних встреч с африканскими коллегами.
Напомним, что первая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка состоялась 9−10 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек, включая более 40 министров из Африки. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в ходе первой министерской конференции были достигнуты соглашения по нескольким проектам.