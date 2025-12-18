Ричмонд
Лавров прилетел в Каир на второй Форум партнёрства Россия — Африка

Лавров прибыл в Каир с визитом для участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия — Африка, запланированной на 19−20 декабря.

Министр иностранных дел России Сергей Лавров прибыл с визитом в Каир для участия во второй министерской конференции Форума партнерства Россия-Африка, которая пройдет 19−20 декабря.

На мероприятии соберутся министры иностранных дел и представители исполнительной власти стран Африки, а также руководители интеграционных объединений континента.

В ходе форума планируется, что Лавров проведёт ряд двусторонних встреч с африканскими коллегами.

Напомним, что первая министерская конференция форума партнерства Россия — Африка состоялась 9−10 ноября 2024 года на федеральной территории Сириус. В мероприятии приняли участие около 1,5 тысячи человек, включая более 40 министров из Африки. Глава МИД России Сергей Лавров отметил, что в ходе первой министерской конференции были достигнуты соглашения по нескольким проектам.

