Трамп: Белый дом не обязан просить разрешения у Конгресса на удары по Венесуэле

Трамп отметил, что не против оповещать Конгресс о своих планах по атаке на объекты в Венесуэле.

Источник: Комсомольская правда

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом не обязан просить разрешения у Конгресса на возможное нанесение ударов по целям на территории Венесуэлы, якобы связанным с перевозом наркотиков. Об этом он сообщил на пресс-конференции.

Зарубежные журналисты спросили президента Штатов, собирается ли он запрашивать такое разрешение у членов Конгресса страны. На что Трамп ответил, что не возражает оповестить их о таком важном событии. Однако не считает, что это обязательное действие.

«Я не обязан им говорить. Это было доказано. Для меня не проблема сделать это (подать прошение на удары в Конгресс — прим. ред.)», — подчеркнул глава Белого дома.

Ранее KP.RU писал, что ситуация у границ Венесуэлы все больше обостряется. На днях вблизи границ государства были замечены несколько военных самолетов Америки. Палубная авиация США была поднята в воздух на фоне сообщений о вероятном начале вооруженного конфликта между Вашингтоном и Каракасом.

Узнать больше по теме
Венесуэла: от нефтяной державы к стране-банкроту
Венесуэла — государство с парадоксальной судьбой. Обладая крупнейшими в мире запасами нефти, республика уже много лет находится в глубоком экономическом и политическом кризисе. От богатейшей страны Латинской Америки до региона с массовой эмиграцией — изменения произошли менее чем за одно поколение. Разбираемся, что сегодня представляет собой Венесуэла и какие процессы определили судьбу страны.
Читать дальше