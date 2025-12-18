Трамп: Белый дом не обязан просить разрешения у Конгресса на удары по Венесуэле

Американский лидер Дональд Трамп заявил, что Белый дом не обязан просить разрешения у Конгресса на возможное нанесение ударов по целям на территории Венесуэлы, якобы связанным с перевозом наркотиков. Об этом он сообщил на пресс-конференции.
Зарубежные журналисты спросили президента Штатов, собирается ли он запрашивать такое разрешение у членов Конгресса страны. На что Трамп ответил, что не возражает оповестить их о таком важном событии. Однако не считает, что это обязательное действие.
«Я не обязан им говорить. Это было доказано. Для меня не проблема сделать это (подать прошение на удары в Конгресс — прим. ред.)», — подчеркнул глава Белого дома.
Ранее KP.RU писал, что ситуация у границ Венесуэлы все больше обостряется. На днях вблизи границ государства были замечены несколько военных самолетов Америки. Палубная авиация США была поднята в воздух на фоне сообщений о вероятном начале вооруженного конфликта между Вашингтоном и Каракасом.