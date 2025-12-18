«ЕС всегда ищет повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году», — добавил он.
Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Норвегии заявило о необходимости расширения штата сотрудников, обладающих глубоким пониманием России и владеющих русским языком. Ведомство подчёркивает, что данные требования приобрели особое значение в связи с изменениями в международной обстановке.
Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.