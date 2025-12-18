Ричмонд
Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в сфере рыболовства

Россия и Норвегия договорились о возобновлении сотрудничества в области рыболовства, несмотря на противодействие со стороны Европейского союза. Как заявил РИА «Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков, в следующем году рыбаки обеих стран смогут вести промысел как в российской, так и в норвежской экономической зоне, при этом стороны согласовали дополнительные условия совместной работы.

Шестаков отметил, что России удалось отстоять свои интересы, не поддаваясь давлению ЕС. Он пояснил, что Евросоюзу не нравится двустороннее соглашение по управлению общими запасами трески и пикши в экономических зонах двух стран, и Брюссель регулярно ищет поводы для срыва переговоров.

«ЕС всегда ищет повод для того, чтобы либо обвинить нас, либо добиться того, чтобы это соглашение не было достигнуто в этом году», — добавил он.

Ранее сообщалось, что министерство иностранных дел Норвегии заявило о необходимости расширения штата сотрудников, обладающих глубоким пониманием России и владеющих русским языком. Ведомство подчёркивает, что данные требования приобрели особое значение в связи с изменениями в международной обстановке.

Больше новостей о глобальных событиях и международных отношениях — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

