Россия и Норвегия возобновили сотрудничество в сфере рыболовства

Россия и Норвегия договорились о возобновлении сотрудничества в области рыболовства, несмотря на противодействие со стороны Европейского союза. Как заявил РИА «Новости» глава Росрыболовства Илья Шестаков, в следующем году рыбаки обеих стран смогут вести промысел как в российской, так и в норвежской экономической зоне, при этом стороны согласовали дополнительные условия совместной работы.