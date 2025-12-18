Лукашенко заявил, что «Орешник» заступает на боевое дежурство в Белоруссии

Новейший российский ракетный комплекс «Орешник» уже находится в Белоруссии и заступает на боевое дежурство. Об этом заявил президент страны Александр Лукашенко, выступая с посланием на заседании Всебелорусского народного собрания. По его словам, комплекс будет обеспечивать стратегическую защиту страны и станет важным элементом военного сотрудничества с Россией. Член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев рассказал «Газете.Ru», зачем Россия вооружает Белоруссию.
Российский гиперзвуковой ракетный комплекс «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии, заявил президент республики Александр Лукашенко. Как передает агентство БелТА, речь об этом зашла во время его выступления на заседании Всебелорусского народного собрания.
«Оборудованы первые позиции для ракетного комплекса “Орешник”. Он у нас со вчерашнего дня и заступает на боевое дежурство», — заявил Лукашенко.
По его словам, военное сотрудничество России и Белоруссии обеспечивает стратегическую защиту страны благодаря развитию мер сдерживания.
Как пишет БелТА, Александр Лукашенко ответил на критику тех, кто сомневался в необходимости размещения в Белоруссии такого мощного вооружения, говоря о том, что «Орешник» — первостепенная цель для атакующей стороны, и страна теперь будет под прицелом. «Не поддавайтесь этим разговорам», — призвал белорусский лидер.
Он провел параллель со строительством Белорусской атомной станции, чье появление вначале критиковали как внутри страны, так и в ближайших государствах. Однако теперь, по словам Лукашенко, «в собственной АЭС заинтересована и Литва, а Польша планирует обзавестись аж двумя атомными объектами».
«Не для ударов по Киеву».
В комментарии для «Газеты.Ru» член комитета Госдумы по обороне, генерал-лейтенант Виктор Соболев заявил, что Россия поставила «Орешник» Белоруссии не для ударов по Киеву. По его словам, «это Европа готовится к войне с Россией».
«Я думаю, что в этом случае Белоруссия не останется за скобками этой войны (с Европой. — прим. “Газета.Ru”). Поэтому мы вооружаем Белоруссию, в том числе вот такими ракетами — “Орешник”, в том числе ядерным тактическим оружием», — сказал он.
Лукашенко отмечал, что «Орешник», будучи мобильным комплексом, «никогда не будет находиться в одном месте, а будет барражировать по определенным точкам и из определенной точки при необходимости сможет нанести удар».
Об «Орешнике» говорил и президент России Владимир Путин. Выступая на расширенном заседании коллегии министерства обороны 17 декабря, он объявил, что новейший ракетный комплекс встанет на боевое дежурство уже в этом месяце.
«До конца года на боевое дежурство будет поставлен ракетный комплекс средней дальности с гиперзвуковой ракетой “Орешник”. В прошлом ноябре впервые было проведено ее боевое применение», — сказал Путин.
Помимо этого глава государства напомнил и о других достижениях — таких как успешные испытания ракеты неограниченной дальности «Буревестник» и безэкипажного подводного аппарата «Посейдон», прошедшие в этом году. Он подчеркнул, что благодаря использованию в них ядерных реакторов это оружие еще долго будет оставаться уникальным, обеспечивая безопасность России на десятилетия вперед.
Вчера британское издание Daily Express выразило серьезную обеспокоенность постановкой «Орешника» на боевое дежурство, так как его ракета «сможет долететь до Лондона и уничтожить в нем любую цель за восемь минут». В публикации «Орешник» назван «новым ужасающим оружием Путина», которое «усилит угрозу для Запада».
«Россия и Белоруссия заявили, что систему баллистических ракет средней дальности “Орешник” разместят в течение следующих нескольких дней. Это представляет собой новую угрозу третьей мировой войны», — подчеркнуло издание.