Исторический Кеннеди-центр переименуют в «Центр Трампа-Кеннеди»

Идею создания в Вашингтоне национального культурного центра в Конгрессе США начали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующий закон подписал 34-й президент страны Дуайт Эйзенхауэр. Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований, при этом оценка стоимости проекта по мере его реализации неоднократно увеличивалась.