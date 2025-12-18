Исторический Кеннеди-центр переименуют в «Центр Трампа-Кеннеди»

Главный театрально-концертный комплекс Вашингтона будет переименован в Центр исполнительских искусств имени Дональда Трампа и Джона Кеннеди. Об этом сообщила в социальной сети X* пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт.
По ее словам, совет управляющих Центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди принял решение изменить название комплекса. В Белом доме отметили, что это решение связано с работой, которую президент США Дональд Трамп, по оценке администрации, провел за последний год для сохранения здания.
В феврале Трамп заявлял, что был избран председателем совета управляющих центра.
Идею создания в Вашингтоне национального культурного центра в Конгрессе США начали обсуждать в 1955 году. В 1958 году соответствующий закон подписал 34-й президент страны Дуайт Эйзенхауэр. Предполагалось, что часть средств на строительство поступит в качестве пожертвований, при этом оценка стоимости проекта по мере его реализации неоднократно увеличивалась.
35-й президент США Джон Кеннеди и его супруга Жаклин активно участвовали в кампании по сбору средств на возведение комплекса. После убийства Кеннеди в 1963 году было принято решение назвать центр в его честь.
Кеннеди-центр открылся в сентябре 1971 года и с тех пор является постоянным домом для Национального симфонического оркестра США и Вашингтонской национальной оперы.
Ранее сообщалось о том, что Институт мира США переименовали в честь Трампа.
