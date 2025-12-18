Ричмонд
Хегсет пожаловался на сложности при наборе в армию США

Шеф Пентагона Пит Хегсет заявил, что «тупость» и лишний вес американцев осложняют набор в армию США.

Источник: Reuters

Об этом он сказал на встрече с рекрутерами в Пентагоне.

«Слишком много наших молодых людей слишком толстые или слишком тупые», — отметил Хегсет.

При этом он попытался исправиться и смягчил свои слова, отметив, что, вероятно, новобранцев недостаточно обучают или они страдают СДВГ, или чем-то другим.

Он также подчеркнул, что, несмотря на всё это, США удалось обеспечить набор в армию «на рекордном уровне».

Ранее издание Business Insider писало, что Вооружённые силы Соединённых Штатов могут столкнуться с нехваткой новобранцев в 2026 году.