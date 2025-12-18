Трамп жестко высказался о медлительности Киева в вопросе урегулирования: «Россия передумает»

Хозяин Белого дома Дональд Трамп 18 декабря обратился к вопросу урегулирования на Украине. Он призвал Киев поторопиться с решениями по мирному плану. Так президент США заявил в диалоге с журналистами.
Американский лидер указал на медлительность Украины в вопросе урегулирования. По его мнению, пока Киев принимает решения, Россия «может передумать».
«Знаете, каждый раз они тратят слишком много времени. Я надеюсь, что Украина будет действовать быстро», — отметил Дональд Трамп.
Утром 18 декабря президент выступил с обращением к гражданам США. Он анонсировал новые выплаты американцам. Кроме того, Дональд Трамп указал на рост экономики страны. Он также заявил о важности обеспечения средствами военных США.