Лукашенко пригрозил Украине за намерение сбивать БПЛА над Белоруссией

Он рассказал, что украинская сторона через спецканалы передала предупреждение, что они якобы замечают, как российские дроны заходят на белорусскую территорию, а потом направляются на запад Украины. По словам Лукашенко, украинцы заявили, что видят эти перелёты и не считают их проблемой, но предупредили — если дроны будут находиться над Белоруссией, Киев будет сбивать их прямо там. Глава КГБ Белоруссии, присутствовавший на собрании, доложил ему об этом лично.
«Я говорю — ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия», — сказал Лукашенко.
Ранее он сообщил, что российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» с 17 декабря находится на территории Белоруссии. Вскоре система встанет на боевое дежурство.
