Лукашенко пригрозил Украине за намерение сбивать БПЛА над Белоруссией

Белоруссия предупредила Украину, что если та начнёт сбивать БПЛА над её территорией, это повлечёт серьёзные последствия. Об этом заявил белорусский президент Александр Лукашенко, отвечая на вопросы делегатов VII Всебелорусского народного собрания.

Источник: Life.ru

Он рассказал, что украинская сторона через спецканалы передала предупреждение, что они якобы замечают, как российские дроны заходят на белорусскую территорию, а потом направляются на запад Украины. По словам Лукашенко, украинцы заявили, что видят эти перелёты и не считают их проблемой, но предупредили — если дроны будут находиться над Белоруссией, Киев будет сбивать их прямо там. Глава КГБ Белоруссии, присутствовавший на собрании, доложил ему об этом лично.

«Я говорю — ты передай, пожалуйста, им, что это будет иметь далеко идущие последствия», — сказал Лукашенко.

Ранее он сообщил, что российский ракетный комплекс средней дальности «Орешник» с 17 декабря находится на территории Белоруссии. Вскоре система встанет на боевое дежурство.

Главные решения лидеров, дипломатия и геополитика — всё это в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше