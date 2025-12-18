ВСУ признали потерю вертолёта Ми-24 и гибель экипажа

Вооружённые силы Украины подтвердили потерю боевого вертолёта Ми-24 и гибель его экипажа во время выполнения боевого задания.
Соответствующее заявление опубликовано на странице 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ в социальной сети.
В сообщении не уточняются время и точные обстоятельства уничтожения воздушного судна.
Ранее сообщалось, что Сырскому предрекли незавидную судьбу.
Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.
Узнать больше по теме
Вертолет Ми-24: воздушный «крокодил» на службе РФ
Первый советский вертолет Ми-1 представили публике в 1948 году. Однако работы по модернизации и разработке принципиально новых моделей продолжились, и уже в 1971 году в серию пошел ударный вертолет Ми-24. Собрали основную информацию о легендарной модели.Читать дальше