ВСУ признали потерю вертолёта Ми-24 и гибель экипажа

Вооружённые силы Украины подтвердили потерю боевого вертолёта Ми-24 и гибель его экипажа во время выполнения боевого задания.

Соответствующее заявление опубликовано на странице 12-й отдельной бригады армейской авиации ВСУ в социальной сети.

В сообщении не уточняются время и точные обстоятельства уничтожения воздушного судна.

Ранее сообщалось, что Сырскому предрекли незавидную судьбу.

