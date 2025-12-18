Ричмонд
+14°
переменная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: стороны украинского конфликта приближаются к урегулированию

Трамп заявил о наличии ощутимого прогресса в движении к достижению договорённостей.

Источник: Аргументы и факты

Стороны конфликта на Украине, по оценке президента США Дональда Трампа, постепенно приближаются к его урегулированию. Он отметил наличие ощутимого прогресса в движении к достижению договорённостей.

Ранее администрация Соединённых Штатов сообщала о разработке собственного плана, направленного на разрешение украинского кризиса. В Вашингтоне подчеркивали, что работа над возможными механизмами урегулирования продолжается.

В Кремле, в свою очередь, заявили о сохранении открытости России к переговорам. Российская сторона также подтвердила приверженность формату обсуждений на площадке в Анкоридже.

Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше