Трамп: стороны украинского конфликта приближаются к урегулированию

Стороны конфликта на Украине, по оценке президента США Дональда Трампа, постепенно приближаются к его урегулированию. Он отметил наличие ощутимого прогресса в движении к достижению договорённостей.
Ранее администрация Соединённых Штатов сообщала о разработке собственного плана, направленного на разрешение украинского кризиса. В Вашингтоне подчеркивали, что работа над возможными механизмами урегулирования продолжается.
В Кремле, в свою очередь, заявили о сохранении открытости России к переговорам. Российская сторона также подтвердила приверженность формату обсуждений на площадке в Анкоридже.
Ранее сообщалось, что Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта.