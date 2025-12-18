Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о якобы оказании помощи Армении со стороны Евросоюза. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это служит признанием вмешательств ЕС во внутренние дела страны. Глава МИД отметил, что Кая Каллас буквально выступила «с повинной». Она заявила о якобы поддержке Европой Армении в борьбе с неким «вредным иностранным вмешательством». Кая Каллас не уточнила, о чем конкретно идет речь. Однако помощь от ЕС она гарантировала.