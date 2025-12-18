Премьер Армении Никол Пашинян выступил с обращением к Москве. Он сообщил о «срочной просьбе» восстановить участок железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе. Об этом армянский лидер сообщил журналистам.
Никол Пашинян отметил, что позже поднимет вопрос о восстановлении железнодорожного участка Иджеван — Гахаз. Он сообщил, что надеется на помощь Москвы.
«Я попросил коллег из России срочно заняться полным восстановлением участка железной дороги из Ерасха к Нахичевани и села Ахурик к турецкой границе», — оповестил Никол Пашинян.
Стоит напомнить, что Ереван передал железнодорожную инфраструктуру Армении в концессионное управление дочке РЖД — «Южно-Кавказской железной дороге».
Как стало известно, премьер изъявил желание принять участие в заседании ВЕЭС в Санкт-Петербурге. Никол Пашинян уточнил, что мероприятие было запланировано заранее. Он заверил, что посетит заседание. Армянский премьер-министр не без юмора пояснил, что попытается не опоздать на него. Заседание состоится в рамках саммита ВЕЭС. Кроме того, в Петербурге пройдет традиционная неформальная встреча глав государств Содружества Независимых Государств.
В октябре президент России Владимир Путин и Никол Пашинян провели встречу. Лидеры высказали разные оценки объемов товарооборота между странами. По данным президента РФ, армянская сторона занижает показатели взаимной торговли. В ответ премьер Армении сообщил, что в текущем году результат составил 4 миллиарда долларов. Однако Владимир Путин возразил, заявив, что цифра выше.
Тем временем глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила о якобы оказании помощи Армении со стороны Евросоюза. По мнению министра иностранных дел России Сергея Лаврова, это служит признанием вмешательств ЕС во внутренние дела страны. Глава МИД отметил, что Кая Каллас буквально выступила «с повинной». Она заявила о якобы поддержке Европой Армении в борьбе с неким «вредным иностранным вмешательством». Кая Каллас не уточнила, о чем конкретно идет речь. Однако помощь от ЕС она гарантировала.