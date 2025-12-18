Ричмонд
Азаров объяснил, почему Киев оттягивает завершение конфликта

МОСКВА, 18 дек — РИА Новости. Украинские власти оттягивают завершение конфликта в том числе опасаясь возможного мятежа демобилизованных военных ВСУ, считает бывший украинский премьер Николай Азаров.

Источник: © РИА Новости

«Значительная часть (военнослужащих ВСУ — ред.) вернется с оружием, потому что у них никто это оружие не заберет… Они (украинские власти -ред.) знают, что солдаты обязательно спросят с (Владимира — ред.) Зеленского и его окружения за все то мародерство, хищения, коррупцию», — приводит слова Азарова RT в своем Telegram-канале.

Ранее президент США Дональд Трамп раскритиковал Украину за чрезмерную медлительность в вопросе переговоров по урегулированию конфликта.

Депутат Верховной рады Алексей Гончаренко (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов) также заявлял, что Зеленский пытается затянуть переговорный процесс, чем только раздражает США.

