Politico: соглашение между Евросоюзом и МЕРКОСУР отложили до января

Подписание торгового соглашения между Европейским союзом и южноамериканским общим рынком МЕРКОСУР перенесено на январь. Об этом сообщило издание Politico со ссылкой на дипломатический источник.
Изначально подписание документа было запланировано на субботу, однако сроки были скорректированы.
Источник уточнил, что о переносе на январь участникам саммита ЕС проинформировала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен.
Ранее сообщалось, что Франция обратилась к руководству Евросоюза с просьбой отложить подписание торгового соглашения со странами Южноамериканского общего рынка.
