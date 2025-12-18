Высадка на Марс и Луну: Трамп подписал указ о захвате космоса

Трамп назвал национальным интересом США покорение космоса.
Президент США Дональд Трамп подписал указ о «превосходстве США в космосе», который закрепляет курс на усиление американского лидерства на Луне и в дальнем космосе. Документ опубликован 18 декабря на сайте Белого дома. В нем зафиксированы сроки возвращения астронавтов США на Луну и создания там постоянного форпоста в рамках программы NASA «Артемида».
«Превосходство в космосе является мерилом национального видения и воли, а технологии, разработанные американцами для его достижения, вносят существенный вклад в силу, безопасность и процветание страны. Поэтому Соединенные Штаты должны проводить космическую политику, которая расширит возможности человеческих открытий, обеспечит жизненно важные экономические интересы и интересы безопасности страны, даст толчок коммерческому развитию и заложит основу для новой космической эры», — говорится в указе.
В документе уточняется, что США намерены вернуть американских астронавтов на Луну к 2028 году в рамках программы «Артемида». Эта цель обозначена как способ закрепить лидерство Вашингтона в космосе, создать основы для лунной экономики и подготовиться к пилотируемому полету на Марс. Отдельно подчеркивается задача вдохновить новое поколение американских исследователей и инженеров.
Указ также устанавливает план по созданию к 2030 году начальных элементов постоянного лунного форпоста. Предполагается, что такое инфраструктурное присутствие обеспечит устойчивое нахождение США в космосе и станет базой для последующих экспедиций к Марсу. В тексте отмечается, что реализация этих задач должна придать импульс коммерческим космическим проектам и укрепить экономические интересы страны в околоземном и дальнем космосе.