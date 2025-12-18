Высадка на Марс и Луну: Трамп подписал указ о захвате космоса

Указ также устанавливает план по созданию к 2030 году начальных элементов постоянного лунного форпоста. Предполагается, что такое инфраструктурное присутствие обеспечит устойчивое нахождение США в космосе и станет базой для последующих экспедиций к Марсу. В тексте отмечается, что реализация этих задач должна придать импульс коммерческим космическим проектам и укрепить экономические интересы страны в околоземном и дальнем космосе.