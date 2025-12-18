СМИ: коррупция привела к истощению ресурсов в энергетике Украины

Как указывает издание, недавно прошедшие в Украине отставки высокопоставленных лиц, связанные с коррупцией в сфере энергетики, вероятно, являются лишь «верхушкой айсберга». По словам одного из европейских чиновников, «различные схемы» в Украине были фактически нужны для выкачивания ресурсов, направлявшихся на энергетику.