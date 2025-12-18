СМИ: коррупция привела к истощению ресурсов в энергетике Украины

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Коррупция в Украине представляет собой крупную угрозу, которую сложно контролировать, незаконные схемы истощили ресурсы, направлявшиеся на энергетическую сферу. Об этом сообщает портал Semafor со ссылкой на западных и украинских чиновников, передает ТАСС.
Как указывает издание, недавно прошедшие в Украине отставки высокопоставленных лиц, связанные с коррупцией в сфере энергетики, вероятно, являются лишь «верхушкой айсберга». По словам одного из европейских чиновников, «различные схемы» в Украине были фактически нужны для выкачивания ресурсов, направлявшихся на энергетику.
Полномочия значительной части наблюдательных советов главных госкомпаний Украины в сфере энергетики были прекращены в начале декабря. Ранее кабмин Украины начал аудит всех госкомпаний страны из-за обнародования громкого коррупционного дела, в котором участвовали высокопоставленные украинские чиновники. -0-