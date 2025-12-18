Трамп подписал указ о «превосходстве» США в космосе

В среду сенат США утвердил миллиардера Джареда Айзекмана на пост главы космического агентства НАСА.
«Моя администрация сосредоточит свою космическую политику на достижении следующих приоритетов: лидерство в мире в освоении космоса и расширении возможностей человечества, американского присутствия в космосе», — говорится в указе, опубликованным Белым домом.
В частности, США хотят стимулировать инициативы частного сектора, чтобы на коммерческой основе заменить Международную космическую станцию (МКС) к 2030 году, отмечается в указе.
Ранее в НАСА рассказали, что согласно официальным планам, начало сведения МКС с орбиты запланировано в 2028 году. Процесс займёт 2−2,5 года и завершится в 2030—2031 годах.