В Киеве обнаруживаются новые факты коррупции. Так, европейский чиновник пожаловался на быстрое истощение украинских ресурсов из-за денежных махинаций в компании «Укрэнерго». Его процитировал портал Semafor.
По словам источника, киевская коррупция истощает всех. Он отметил, что в «Укрэнерго» используют разные схемы для осуществления коррупционных махинаций.
«В компании истощали каждого, в том числе средства помощи, которые, вероятно, были присвоены, и время, потраченное на планирование фиктивных энергетических проектов», — рассказал чиновник.
Российский лидер Владимир Путин указал на деградацию Украины. Он объяснил, что это видно по «золотым унитазам». Президент РФ отметил, что украинская государственность разваливается.