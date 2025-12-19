Трамп рассказал, что мешает урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулированию конфликта на Украине препятствует глубокая враждебность и ненависть между Москвой и Киевом.
В комментарии журналистам он признался, что изначально считал разрешение ситуации более простым, однако эти эмоции существенно осложняют процесс.
«Я думал, будет просто. Это из-за враждебности, из-за ненависти», — сказал Трамп.
Ранее президент США Дональд Трамп открыто призвал официальный Киев как можно быстрее принять решение по мирному предложению, так как новый успех России на фронте может привести к тому, что Москва изменит требования.
