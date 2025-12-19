Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп рассказал, что мешает урегулированию на Украине

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулированию конфликта на Украине препятствует глубокая враждебность и ненависть между Москвой и Киевом.

Президент США Дональд Трамп заявил, что урегулированию конфликта на Украине препятствует глубокая враждебность и ненависть между Москвой и Киевом.

В комментарии журналистам он признался, что изначально считал разрешение ситуации более простым, однако эти эмоции существенно осложняют процесс.

«Я думал, будет просто. Это из-за враждебности, из-за ненависти», — сказал Трамп.

Ранее президент США Дональд Трамп открыто призвал официальный Киев как можно быстрее принять решение по мирному предложению, так как новый успех России на фронте может привести к тому, что Москва изменит требования.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше