Путин подведет «Итоги года»

Уже несколько лет подряд мероприятие проходит в виде совмещенных прямой линии и большой пресс-конференции. Формат получил название «Итоги года с Владимиром Путиным». Программа начнется в 12:00 мск.
Картина дня.
В столичном Гостином Дворе соберутся несколько сотен журналистов, включая корреспондентов ТАСС. Будут присутствовать и иностранные репортеры. «В наших интересах сделать так, чтобы весь мир слышал, что говорит Путин», — объяснял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
Применявшихся раньше массовых «прямых включений» из регионов не ожидается. Но принять участие и обратиться к президенту смогут все желающие — для этого достаточно смартфона.
В 2025 году написать Путину впервые можно через чат-бот в Max. И, по словам Пескова, это вызвало всплеск интереса к мероприятию у молодежи и детей.
За две недели на прямую линию поступило больше 2 млн вопросов. Работа над ними уже началась — министерства занимаются ими каждое по своему профилю. Президент до глубокой ночи лично изучает обращения россиян: и обобщенные подборки, и конкретные примеры.
По данным Кремля, в письмах нередко звучат темы социального обеспечения. Большое внимание люди уделяют потребностям участников СВО и их семей. Однако по сравнению с прошлыми прямыми линиями вопросов об этом стало меньше. Количество жалоб на проблемы медицины тоже снизилось. «Очень много системных проблем решено», — отмечал пресс-секретарь президента.
В 2025 году к обработке массива данных вновь привлечен GigaChat от Сбера. Его мощности позволяют собрать из миллионов просьб полную картину дня.
Объединенный формат
Раньше прямая линия и большая пресс-конференция проводились по отдельности. В первом случае президент отвечал на обращения граждан — письма, СМС, телефонные звонки и видеовключения с мест. Во втором — беседовал с журналистами, российскими и зарубежными. С 2001 года состоялось 18 отдельных прямых линий и 16 больших пресс-конференций.
Впервые Кремль совместил их вынужденно: в 2020 году пандемия помешала провести оба мероприятия по отдельности полноценно, как прежде. В 2021 году администрация вернулась к двум самостоятельным форматам. Но начиная со следующего раза, с 2023 года, постоянным стал совмещенный вариант.
«Переезд» на пятницу
Долгие годы стандартным днем недели для таких мероприятий был четверг — его выбирали суммарно 28 раз, подсчитал ТАСС. В 2025 году, однако, «Итоги года» сместились на пятницу.
Пресс-секретарь президента объяснял это динамикой событий. По его словам, раньше ориентиром были итоговые выпуски телевизионных программ и газет. С этой точки зрения, для прямой линии или пресс-конференции лучшим временем было «начало второй половины недели». Но с тех пор структура распространения информации поменялась.
«Сейчас совершенно неважно, когда выходить в эфир — в субботу, в воскресенье, в понедельник. Информация распространяется молниеносно, на весь мир и круглосуточно, — подчеркивал Песков. — Поэтому день совершенно никакой роли не играет».
Относительно продолжительности мероприятия рамок тоже нет. Оно продлится столько, сколько необходимо. Причем Путин, делился пресс-секретарь, «не замечает времени, когда работает». Но и самоцели побить какие-то рекорды нет.
«Это не место, где нужно по времени устанавливать рекорды, — говорил Песков. — Рекорды должны устанавливаться по удовлетворенности граждан и журналистов».
Последние годы прямые линии и большие пресс-конференции длились около четырех часов или больше. Вопросы граждан будут принимать вплоть до завершения эфира.