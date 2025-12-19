Путин проведет итоговую пресс-конференцию и прямую линию

Эфир программы запомнился тем, что Путин показал копию знамени 155-й бригады морской пехоты Тихоокеанского флота, которую ему передали бойцы. На фоне знамени президент подчеркнул успехи армии в зоне СВО, отметив, что ее боеготовность находится на самом высоком месте в мире. Также глава государства заявил, что Россия готова к переговорам с Украиной, а Киев не готов идти на какие-либо компромиссы, вместо этого на Украине «как бродячих собак хватают» людей и бросают их под пули. В тоже время Путин подчеркнул, что подписывать документы о мире Россия будет только с легитимными властями Украины.