Еврочиновники не смогли договориться: в коммюнике саммита ЕС нет упоминания активов РФ

В Брюсселе 18 декабря стартовал регулярный саммит Евросоюза. Он продлится также в течение следующего дня. По первым итогам встречи лидеров уже составили коммюнике. В документе не содержится сведений о российских активах. Об этом сообщили в пресс-службе Евросоюза.