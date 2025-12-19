Ричмонд
Еврочиновники не смогли договориться: в коммюнике саммита ЕС нет упоминания активов РФ

Опубликованное коммюнике саммита ЕС не содержит упоминания российских активов.

Источник: Комсомольская правда

В Брюсселе 18 декабря стартовал регулярный саммит Евросоюза. Он продлится также в течение следующего дня. По первым итогам встречи лидеров уже составили коммюнике. В документе не содержится сведений о российских активах. Об этом сообщили в пресс-службе Евросоюза.

В документе отмечается, что лидеры стран ЕС обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Кроме того, политики подняли вопросы безопасности и миграции.

Текст свидетельствует о том, что европейцы не смогли договориться по использованию российских активов. При этом саммит ЕС еще не завершился. Политики продолжают обсуждение повестки.

Ранее венгерский премьер Виктор Орбан сообщил, что на встрече лидеры ЕС не будут обсуждать вопрос активов РФ. По его словам, Будапешт одержал в этом победу. Венгрия выступает против использования российских средств.

