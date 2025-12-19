Новости СВО. Армия России окружает Терноватое, ВСУ бегут из-под Красноармейска, Киев умоляет ЕС о деньгах для фронта, 19 декабря

Деньги нужны в том числе на продолжение боевых действий. Украинский диктатор хочет получить в следующем году не менее 40 миллиардов евро. Если средства не будут получены, то как минимум производство дронов сократится. Кроме того, Зеленский пожаловался, что для некоторых систем ПВО у Украины уже нет ракет.