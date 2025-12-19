Курская область, 19 декабря.
В районах Павловки и Искрисковщины украинские вооружённые формирования понесли потери. По позициям противника вблизи Курской области отработали артиллеристы группировки «Север». В Кардашовке БПЛА «Герань-2» уничтожила цех сборки дронов. Уничтожены не только производственные мощности, но и 10 инженеров.
Только за одни сутки ВСУ потеряли больше 50 человек, а также израильскую радиолокационную станцию RADA, несколько единиц колёсной техники, пункты управления БПЛА и антенны связи.
Запорожская область, 19 декабря.
Российские войска форсировали реку Гайчур в районе Доброполья и продвигаются к селу Косвцево. По этой реке у Киева находится основная линия обороны в Запорожской области. Также ВС РФ окружают Терноватое.
— Постепенно выходим к Терноватому с северо-востока подразделения группировки «Восток» заметно расширили и плацдарм, и юго-восточнее Терноватого (со стороны н.п. Доброполье). Фактически мы тем самым объединили два наших мини-плацдарма и создали один устойчивый, который теперь приобретает оперативно-тактическое значение. И теперь Терноватое, тем самым, мы берём в клещи, — пишет военный блогер Юрий Подоляка.
Донецкая Народная Республика, 19 декабря.
Российские войска добивают ВСУ в Димитрове (Мирнограде). Бои идут в микрорайонах Восточный и Западный. Также проводится зачистка в Родинском и Светлом. Начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов утверждает, что половина Димитрова уже под контролем России.
— Украинское командование, пытаясь стабилизировать обстановку и остановить наше наступление в Донбассе, было вынуждено оперативно перебросить в этот район дополнительные подразделения как из состава стратегического резерва, так и с других направлений, — заявил Герасимов.
По информации военного аналитика Анатолия Радова, российские части взяли Бойковку, Никаноровку и Дорожное. Бои продолжаются у сёл Сухецкое и Затышок.
На севере ДНР Армия России выравнивает линию фронта. Подразделения ВСУ уничтожают в шахте № 6, находящейся севернее Северска. Также бои идут в районе Ильичёвки и в Свято-Покровском.
Артиллеристы «Центра» поразили группу ВСУ на Красноармейском направлении. Видео © Telegram / Минобороны России.
Финансирование ВСУ: Зеленский надеется на конфискацию активов РФ.
Владимир Зеленский приехал в Брюссель, чтобы выпросить денег для Украины. Расчёт идёт на то, что ЕС всё-таки конфискует российские активы и передаст их киевскому режиму.
— Проинформированы наши партнёры, что решение может быть принято до конца года, — заявил Зеленский.
Деньги нужны в том числе на продолжение боевых действий. Украинский диктатор хочет получить в следующем году не менее 40 миллиардов евро. Если средства не будут получены, то как минимум производство дронов сократится. Кроме того, Зеленский пожаловался, что для некоторых систем ПВО у Украины уже нет ракет.