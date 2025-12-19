Ричмонд
Саммит ЕС: первый блок итоговых заявлений оказался без упоминания о финансировании Украины

Первый блок итоговых заявлений саммита Евросоюза не содержит упоминания о экспроприации активов России или других формах финансирования Украины.

Первый блок итоговых заявлений саммита Евросоюза не содержит упоминания о экспроприации активов России или других формах финансирования Украины. Заседание продолжается, пресс-служба Евросовета пока не сообщает журналистам ориентировочное время окончания первого дня встречи.

Опубликованный документ саммита затрагивает вопросы ситуации на Ближнем Востоке, миграции и политики безопасности, однако начинается сразу с четвертого пункта. Это может свидетельствовать о том, что первые три пункта зарезервированы для обсуждения украинской тематики.

Пресс-конференция по итогам первого дня заседания не отменена, однако точное время ее проведения пока не указано. В европейской практике нередки случаи, когда первая половина саммита ЕС по особенно проблемным вопросам затягивается до утра следующего дня. Например, летом 2019 года встреча в верхах, на которой главой Еврокомиссии была назначена Урсула фон дер Ляйен, продолжалась три дня. В начале финансового кризиса еврозоны в 2010 году все саммиты ЕС завершались к ут.

