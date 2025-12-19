Рассчитано время полета «Орешника» с территории Белоруссии до городов Украины

Согласно расчётам, опубликованным украинским изданием «Телеграф» в его Telegram-канале, ракета комплекса «Орешник», размещённого на территории Белоруссии, способна достигнуть Киева примерно за 1 минуту 51 секунду.
Для вычисления подлётного времени использовалась условная точка в географическом центре республики, расположенная между Минском и Бобруйском.
В публикации отмечается, что при заявленной скорости полёта свыше 12 300 км/ч (около 3,42 км/с) ракета может поразить ряд украинских городов за 1−2,5 минуты. В частности, до Ровно ориентировочное время полёта составляет 1 минуту 40 секунд, до Луцка — 1 минуту 44 секунды, до Львова — 2 минуты 24 секунды.
Ранее сообщалось, что «Орешник» заступил на боевое дежурство в Белоруссии.
