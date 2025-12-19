Герасимов прокомментировал возможные ядерные испытания в США

Начальник Генерального штаба Вооружённых сил РФ генерал армии Валерий Герасимов заявил, что в случае возобновления США ядерных испытаний, Россия предпримет адекватные ответные меры.
Это заявление прозвучало в четверг на брифинге для военных атташе иностранных государств.
«В случае, если эти испытания американской стороной будут возобновлены, то последуют адекватные ответные меры», — заявил Герасимов.
Ранее сообщалось, что российская сторона пока не получила от Вашингтона ответ на свое предложение, которое касается Договора о стратегических наступательных вооружениях СНВ-3, срок действия которого истекает 5 февраля 2026 года.
