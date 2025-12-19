Парламент Казахстана принял закон о запрете пропаганды ЛГБТ

19 декабря, Астана /БЕЛТА — КАЗИНФОРМ/. Верхняя палата парламента Казахстана во втором, окончательном чтении утвердила закон о запрете в стране пропаганды ЛГБТ и педофилии.
Закон запрещает транслировать пропаганду ЛГБТ и педофилии в публичном пространстве, в том числе на интернет-ресурсах. Граждане Казахстана полтора года назад создали петицию с требованием запретить пропаганду ЛГБТ в стране на законодательном уровне.
«Для реализации решения по петиции о полном запрете ЛГБТ-пропаганды были внесены дополнения в раздел, запрещающий использование средств массовой информации, литературы, развлечений и других видов деятельности, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения и педофилию», — отметили в сенате.
Новый запрет входит в закон страны «О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам архивного дела и ограничения распространения противоправного контента».-0-