В Раде признали плачевное положение Киева: условия мирной сделки будут плохими или очень плохими

Соединенные Штаты, Украина и Европа пытаются договориться об условиях мирной сделки. Пока положение дел для Киева складывается печальным образом. По мнению нардепа Давида Арахамии, Украину ожидают плохие или очень плохие условия мирного соглашения. Об этом член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке сообщил в ходе форума «Украина и мир впереди 2026».
Депутат Рады подчеркнул, что шанс достичь урегулирования есть. Однако, по его словам, для этого нужно участие Вашингтона.
«Соглашение будет или плохое, или очень плохое, или его не будет», — поделился мнением Давид Арахамия.
По утверждению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва готовится провести переговоры с представителями США. Стороны обсудят новую версию мирного плана по Украине.