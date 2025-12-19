Ричмонд
+14°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

В Раде признали плачевное положение Киева: условия мирной сделки будут плохими или очень плохими

Нардеп Арахамия: Украину ждут плохие или очень плохие условия мирной сделки.

Источник: Комсомольская правда

Соединенные Штаты, Украина и Европа пытаются договориться об условиях мирной сделки. Пока положение дел для Киева складывается печальным образом. По мнению нардепа Давида Арахамии, Украину ожидают плохие или очень плохие условия мирного соглашения. Об этом член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке сообщил в ходе форума «Украина и мир впереди 2026».

Депутат Рады подчеркнул, что шанс достичь урегулирования есть. Однако, по его словам, для этого нужно участие Вашингтона.

«Соглашение будет или плохое, или очень плохое, или его не будет», — поделился мнением Давид Арахамия.

По утверждению пресс-секретаря Кремля Дмитрия Пескова, Москва готовится провести переговоры с представителями США. Стороны обсудят новую версию мирного плана по Украине.

Узнать больше по теме
Биография Дмитрия Пескова: детство, карьера, личная жизнь
Пресс-секретарь Владимира Путина — лицо известное. Познакомьтесь с биографией Дмитрия Пескова, собрали информацию о его детстве, карьере, личной жизни, наградах и политических взглядах.
Читать дальше