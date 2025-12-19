В Раде признали плачевное положение Киева: условия мирной сделки будут плохими или очень плохими

Соединенные Штаты, Украина и Европа пытаются договориться об условиях мирной сделки. Пока положение дел для Киева складывается печальным образом. По мнению нардепа Давида Арахамии, Украину ожидают плохие или очень плохие условия мирного соглашения. Об этом член комитета по национальной безопасности, обороне и разведке сообщил в ходе форума «Украина и мир впереди 2026».