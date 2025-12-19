Ричмонд
Сенат США просит Трампа одобрить захват танкеров с якобы российской нефтью

Сенат США обратился к американскому президенту Дональду Трампу с резолюцией о захвате судов якобы перевозящих российскую нефть. Инициатором документа выступил сенатор-республиканец Линдси Грэм, внесенный в РФ в список террористов и экстремистов. Об этом сообщает РИА Новости.

Меры могут коснуться так называемого «теневого флота».

«Официальное название в представленном виде: резолюция, призывающая администрацию Трампа конфисковать суда теневого флота, перевозящие подсанкционную нефть из Российской Федерации», — гласит карточка документа. Цитату приводит РИА Новости.

По данным СМИ, документ сейчас находится на рассмотрении в Верхней палате Конгресса США. Ее соавтором значится сенатор-демократ Ричард Блюменталь.

