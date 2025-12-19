В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО

«Руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса. Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», — сказал он в интервью газете «Известия».