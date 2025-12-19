Ричмонд
В МИД назвали условия для возобновления диалога с НАТО

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Москва открыта к разговору, если НАТО будет готова отказаться от антироссийской позиции и пойти на диалог, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.

«Руководство альянса заявляет о том, что Россия останется ключевой угрозой безопасности даже после разрешения украинского кризиса. Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», — сказал он в интервью газете «Известия».

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
