Трамп: Киеву надо спешить, пока Россия не изменила позицию по урегулированию

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объяснил призыв к Киеву поторопиться в украинском урегулировании тем, что Россия якобы может изменить позицию. Об этом передает РИА Новости.
«Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там. И каждый раз, когда они думают слишком долго, Россия меняет точку зрения», — сказал Трамп в Белом доме.
Вопрос журналистки касался перспектив переговоров на фоне новостей о возможной встрече представителей РФ и США во Флориде. -0-
