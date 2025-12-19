Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Трамп: Киеву надо спешить, пока Россия не изменила позицию по урегулированию

«Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там. И каждый раз, когда они думают слишком долго, Россия меняет точку зрения», — сказал Трамп в Белом доме.

19 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Президент США Дональд Трамп объяснил призыв к Киеву поторопиться в украинском урегулировании тем, что Россия якобы может изменить позицию. Об этом передает РИА Новости.

«Они к чему-то приближаются. Но я надеюсь, Украина будет действовать быстро. Потому что Россия там. И каждый раз, когда они думают слишком долго, Россия меняет точку зрения», — сказал Трамп в Белом доме.

Вопрос журналистки касался перспектив переговоров на фоне новостей о возможной встрече представителей РФ и США во Флориде. -0-

Узнать больше по теме
Биография Дональда Трампа: эпатажный бизнесмен, дважды победивший на выборах президента США
Биография Дональда Трампа, политика, бизнесмена и шоумена, полна ярких поворотов и перевоплощений. В материале об одном из самых эпатажных деятелей современности мы разберем историю его семьи, его детские годы, образование, начало профессионального пути и политической карьеры.
Читать дальше