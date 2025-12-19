Ричмонд
Минск предупредил Киев о «далекоидущих» последствиях из-за дронов

Президент Белоруссии Александр Лукашенко в четверг, 18 декабря, предупредил Украину о возможных серьезных последствиях, если она начнет сбивать российские дроны, которые пересекают воздушное пространство Белоруссии.

Лукашенко отметил, что недавно украинская сторона уведомила белорусских властей о намерении сбивать беспилотники, которые якобы принадлежат России и летают через Белоруссию на Украину.

— Они нас предупредили, что будут сбивать беспилотники. Я попросил передать, что это будет иметь далекоидущие последствия, — передает слова Лукашенко РИА Новости.

Ранее президент Александр Лукашенко заявил, что предложил зятю президента США Джареду Кушнеру посетить Белоруссию.

