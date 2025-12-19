В МИД РФ назвали условие для диалога с НАТО

Россия готова к диалогу с НАТО при условии, если альянс откажется от своей антироссийской позиции и подойдёт к переговорам на основе взаимного уважения, учёта интересов обеих сторон и принципа равной и неделимой безопасности. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в интервью газете «Известия».