В МИД РФ назвали условие для диалога с НАТО

Россия готова к диалогу с НАТО при условии, если альянс откажется от своей антироссийской позиции и подойдёт к переговорам на основе взаимного уважения, учёта интересов обеих сторон и принципа равной и неделимой безопасности. Об этом заявил директор департамента европейских проблем МИД России Владислав Масленников в интервью газете «Известия».

Он отметил, что руководство НАТО продолжает называть Россию ключевой угрозой безопасности даже после возможного урегулирования украинского кризиса, что не способствует конструктивному взаимодействию.

«Если же НАТО будет готова отказаться от своей антироссийской позиции и пойти на диалог на основе уважения и учета взаимных интересов и принципа равной и неделимой безопасности, то мы к разговору открыты», — заявил Масленников.

Ранее Герасимов прокомментировал возможные ядерные испытания в США.

