ЕС трансформируется в военно-политический альянс, заявили в МИД

МОСКВА, 19 дек — РИА Новости. Наблюдается трансформация Евросоюза в военно-политический альянс, в ущерб экономическому развитию наращивается оборонный потенциал, заявил директор департамента европейских проблем (ДЕП) МИД России Владислав Масленников.

Источник: © РИА Новости

«Мы являемся свидетелями стремительной трансформации Евросоюза в заточенный на конфронтацию военно-политический альянс. В ущерб стабильному экономическому развитию форсированными темпами наращивается оборонный потенциал. Руководство евроструктур всеми силами стремится перетянуть на себя функции военно-политического планирования, являющиеся исключительной прерогативой стран-членов. Ведется обработка общественного мнения на предмет неизбежности прямого столкновения с Россией в течение ближайших трех-пяти лет», — сказал он в интервью газете «Известия».

