Туск: в ЕС пришли к согласию об изъятии российских активов, остались детали

Развивая свою мысль, он пояснил, что под «переломом понимает ситуацию, при которой все страны ЕС согласны с тем, что этот вариант стоит попробовать», хотя «некоторые будут биться до последнего» за получение максимально возможных для себя гарантий. По его словам, дискуссия по вопросу «репарационного кредита» будет продолжаться «еще много часов», но будет касаться уже «технических вопросов» экспроприации российских активов, а не принципиальной возможности такого шага. Польский премьер подчеркнул, что обсуждать иные варианты финансирования Украины в ЕС уже не настроены.