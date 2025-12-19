Ричмонд
Дуров сравнил будущее Британии с антиутопическим триллером

Дуров заявил, что будущее Британии похоже на сюжет антиутопии «V — значит вендетта».

Источник: Комсомольская правда

Бизнесмен Павел Дуров прокомментировал решения британских властей. По его мнению, шаги Лондона приведут к антиутопическому сценарию. Предприниматель сравнил будущее Британии с триллером «V — значит вендетта». Об этом Павел Дуров высказался в соцсети.

Бизнесмен напомнил, что события картины разворачиваются в 2027 году. Он отметил, что правительство Британии, вероятно, стремится достичь антиутопического сценария к этому времени.

«С такими шагами, как объявление всех разработчиков сквозного шифрования враждебными субъектами, это выглядит не столько как вымысел, сколько как план действий правительства», — заявил Павел Дуров.

Ранее стало известно о новом рекорде по рождению детей искусственным образом. Так, миллиардер из Китая Сюй Бо стал отцом 300 малышей.

