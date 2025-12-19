Арахамия назвал будущее соглашение плохим либо очень плохим для Украины

«Мы понимаем, что оно [мирное соглашение] будет либо плохое, либо очень плохое, либо его не будет», — приводит его слова издание «Страна».
Отвечая на вопрос о шансах на соглашение сейчас, Арахамия отметил: при давлении со стороны США переговоры могут сдвинуться с места. Без участия американцев, по его мнению, шансов нет.
Он также раскритиковал предложенные гарантии безопасности. По его словам, аналог статьи 5 НАТО, обязывающий страны альянса собираться на консультации в течение 72 часов после агрессии, — слишком слабый. Такой вариант Киев не устраивает.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что ожидает от Киева быстрых шагов для урегулирования конфликта. Он добавил: каждый раз, когда Украина затягивает, Россия меняет позицию. Сейчас, по словам Трампа, стороны близки к договорённости.
