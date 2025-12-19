Ричмонд
Госдеп США одобрил поставку НАТО компонентов для ракет Stinger

ВАШИНГТОН, 19 дек — РИА Новости. Госдеп США одобрил возможную продажу НАТО компонентов для программы продления срока службы ракет Stinger на 136 миллионов долларов, сообщил в пятницу Пентагон.

Источник: AP 2024

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Агентству НАТО по поддержке и закупкам компонентов, запасных частей и услуг для программы продления срока службы ракет Stinger, а также сопутствующего оборудования на сумму около 136,1 миллиона долларов», — говорится в заявлении ведомства.

В частности, Германия, Италия и Нидерланды запросили закупку дополнительных твердотопливных зарядов, маршевых двигателей, газогенераторных картриджей и боевых частей ракет Stinger, отмечает министерство войны.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продает НАТО оружие за полную стоимость, большая часть оборудования идет Украине.

Узнать больше по теме
НАТО: история «миротворческого альянса», ежегодно тратящего триллионы долларов на оборону и расширение
НАТО создали в 1949 году для объединения западных стран по вопросам обороны и миротворчества. Как расшифровывается аббревиатура, для чего задумывали группировку и к каким последствиям привела деятельность альянса — читайте в материале.
Читать дальше