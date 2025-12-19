Госдеп США одобрил поставку НАТО компонентов для ракет Stinger

«Государственный департамент принял решение об одобрении возможной продажи Агентству НАТО по поддержке и закупкам компонентов, запасных частей и услуг для программы продления срока службы ракет Stinger, а также сопутствующего оборудования на сумму около 136,1 миллиона долларов», — говорится в заявлении ведомства.
В частности, Германия, Италия и Нидерланды запросили закупку дополнительных твердотопливных зарядов, маршевых двигателей, газогенераторных картриджей и боевых частей ракет Stinger, отмечает министерство войны.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что Вашингтон продает НАТО оружие за полную стоимость, большая часть оборудования идет Украине.