В МИД заявили о готовности РФ к ответным действиям по защите активов

Россия предпримет ответные меры для компенсации убытков, вызванных незаконными манипуляциями с её золотовалютными резервами в Европейском союзе.

Россия предпримет ответные меры для компенсации убытков, вызванных незаконными манипуляциями с её золотовалютными резервами в Европейском союзе. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.

Он подчеркнул, что любые формы несанкционированного использования активов Банка России являются противоправными, нарушают международное право и принцип суверенного иммунитета.

Грушко отметил, что Центральный банк РФ оставляет за собой право использовать все доступные правовые механизмы защиты, включая обращение в суды иностранных государств, международные арбитражи и иные судебные инстанции с последующим исполнением решений на территории стран-членов ООН.

Конкретные шаги уже принимаются: Банк России уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причинённых убытков.

Ранее в МИД РФ назвали условие для диалога с НАТО.

