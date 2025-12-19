В МИД заявили о готовности РФ к ответным действиям по защите активов

Россия предпримет ответные меры для компенсации убытков, вызванных незаконными манипуляциями с её золотовалютными резервами в Европейском союзе. Об этом в интервью РИА Новости заявил заместитель министра иностранных дел РФ Александр Грушко.
Он подчеркнул, что любые формы несанкционированного использования активов Банка России являются противоправными, нарушают международное право и принцип суверенного иммунитета.
Грушко отметил, что Центральный банк РФ оставляет за собой право использовать все доступные правовые механизмы защиты, включая обращение в суды иностранных государств, международные арбитражи и иные судебные инстанции с последующим исполнением решений на территории стран-членов ООН.
Конкретные шаги уже принимаются: Банк России уведомил о подаче искового заявления в Арбитражный суд Москвы к депозитарию Euroclear о взыскании причинённых убытков.
