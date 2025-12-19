Ричмонд
Стало известно, кто примет участие в переговорах с США со стороны России

AP: Кирилл Дмитриев отправится на саммит с США в Майами.

Источник: Комсомольская правда

В грядущие выходные состоятся переговоры между представителями американской и российской сторон. Москву на саммите представит спецпредставитель президента РФ Кирилл Дмитриев. Переговоры пройдут в Майами. Об этом пишет Associated Press.

Отмечается, что переговоры нацелены на обсуждение нового мирного плана по Украине. Россия получит вариант с учетом пожеланий со стороны Киева.

Как утверждается, в Майами для переговоров прибудет спецпосланник президента США Стив Уиткофф. В саммите также примет участие зять хозяина Белого дома Дональда Трампа Джаред Кушнер.

Информацию о проведения саммита между США и РФ подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва уже готовится к контактам. В процессе будут обсуждаться итоги переговоров Вашингтона по Украине с Киевом и Европой.

