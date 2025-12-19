Стало известно, кто примет участие в переговорах с США со стороны России

Информацию о проведения саммита между США и РФ подтвердил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков. По его словам, Москва уже готовится к контактам. В процессе будут обсуждаться итоги переговоров Вашингтона по Украине с Киевом и Европой.