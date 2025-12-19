«Коалиция желающих» хочет переформатировать ВСУ под стандарты НАТО

По его словам, Великобритания и Франция работают над планами, которые позволят отвести украинские подразделения от линии фронта для их реорганизации. При этом Поллард не уточнил, предполагает ли это прямое замещение позиций ВСУ войсками западных стран.
Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что коалиция подготовила планы по укреплению обороны Украины и возможному развёртыванию сил на её территории. Российская сторона, в лице главы МИД Сергея Лаврова, неоднократно подчёркивала, что присутствие войск НАТО на Украине в любом качестве является неприемлемой угрозой и не будет принято Москвой ни при каких условиях.
