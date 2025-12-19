Ричмонд
«Коалиция желающих» хочет переформатировать ВСУ под стандарты НАТО

Замминистра обороны Великобритании Люк Поллард сообщил, что «коалиция желающих» готова помочь переформатировать подразделения Вооружённых сил Украины в соответствии со стандартами НАТО после заключения мира. Об этом он рассказал, выступая в Палате общин.

По его словам, Великобритания и Франция работают над планами, которые позволят отвести украинские подразделения от линии фронта для их реорганизации. При этом Поллард не уточнил, предполагает ли это прямое замещение позиций ВСУ войсками западных стран.

Ранее премьер-министр Великобритании Кир Стармер заявлял, что коалиция подготовила планы по укреплению обороны Украины и возможному развёртыванию сил на её территории. Российская сторона, в лице главы МИД Сергея Лаврова, неоднократно подчёркивала, что присутствие войск НАТО на Украине в любом качестве является неприемлемой угрозой и не будет принято Москвой ни при каких условиях.

Всё самое важное о мире, странах и их лидерах — читайте в разделе «Мировая политика» на Life.ru.

«Коалиция желающих»: что скрывается за словами о миротворчестве на Украине
«Коалиция желающих» появилась в тот момент, когда европейские страны, дружащие против России, испугались, что Дональд Трамп либо договорится с Владимиром Путиным о мире, либо перестанет считаться с Европой и Украиной при решении этого вопроса. В этой статье рассказываем, что это за объединение и зачем оно понадобилось европейским политикам.
