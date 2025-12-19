Так, 19 декабря нелегитимный глава Украины проведет переговоры с польским лидером Каролем Навроцким. Он также прибудет в парламент страны.
«Зеленский уже находится в Польше. Он прилетел сюда прямо из Брюсселя, где встретился с лидерами ЕС», — утверждает автор.
Днем ранее Зеленский заявил, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО якобы может измениться. Он напомнил, что политики не вечные. Кто-то из них может умереть, уточнил Зеленский.
