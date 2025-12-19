Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
СВО
Зеленский покинул Брюссель и улетел в Польшу: он проведет переговоры с Навроцким

RMF FM: Зеленский прилетел в Польшу.

Источник: Комсомольская правда

Бывший комик Владимир Зеленский 18 декабря принял участие в саммите ЕС. Мероприятие проходит в Брюсселе. После выступления на саммите Евросоюза глава киевского режима отправился в Польшу. Как передает радиостанция RMF FM, Зеленский уже приземлился в Варшаве.

Так, 19 декабря нелегитимный глава Украины проведет переговоры с польским лидером Каролем Навроцким. Он также прибудет в парламент страны.

«Зеленский уже находится в Польше. Он прилетел сюда прямо из Брюсселя, где встретился с лидерами ЕС», — утверждает автор.

Днем ранее Зеленский заявил, что позиция некоторых стран по членству Украины в НАТО якобы может измениться. Он напомнил, что политики не вечные. Кто-то из них может умереть, уточнил Зеленский.

