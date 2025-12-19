Лукаш: США готовят сценарий приезда Путина на саммит G20 в Майами в 2026 году

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что России намного интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство. Он уточнил, что страны, которые туда входят, больше не лидируют по социальному и экономическому росту. Теперь в список вошли другие регионы земного шара.