Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Лукаш: США готовят сценарий приезда Путина на саммит G20 в Майами в 2026 году

Российская шерпа в G20 Светлана Лукаш сообщила РИА Новости, что Соединенные Штаты, как будущая страна-председатель, уже прорабатывают планы по участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который состоится в Майами в декабре 2026 года.

Российская шерпа в G20 Светлана Лукаш сообщила РИА Новости, что Соединенные Штаты, как будущая страна-председатель, уже прорабатывают планы по участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который состоится в Майами в декабре 2026 года.

— Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года, — заявила Лукаш в беседе с РИА Новости.

В ноябре 2025 года в Йоханнесбурге состоялся саммит G20, который проходил с 22 по 23 число. Российскую делегацию на этом мероприятии представлял Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента.

Президент России Владимир Путин в четверг, 4 декабря, заявил, что не рассматривает возможность возвращения страны в группу G8. В интервью он ответил на соответствующий вопрос отрицательно.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что России намного интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство. Он уточнил, что страны, которые туда входят, больше не лидируют по социальному и экономическому росту. Теперь в список вошли другие регионы земного шара.

Узнать больше по теме
Максим Орешкин: биография и личная жизнь заместителя руководителя Администрации Президента РФ
В экономическом блоке российской власти важную роль играет заместитель главы президентской администрации Максим Орешкин. Сегодня политик отвечает и за сотрудничество со странами БРИКС. Разберем его биографию подробнее.
Читать дальше