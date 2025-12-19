Лукаш: США готовят сценарий приезда Путина на саммит G20 в Майами в 2026 году

Российская шерпа в G20 Светлана Лукаш сообщила РИА Новости, что Соединенные Штаты, как будущая страна-председатель, уже прорабатывают планы по участию президента России Владимира Путина в саммите G20, который состоится в Майами в декабре 2026 года.
— Страна-председатель готовится к участию Владимира Владимировича Путина в саммите в Майами в декабре следующего года, — заявила Лукаш в беседе с РИА Новости.
В ноябре 2025 года в Йоханнесбурге состоялся саммит G20, который проходил с 22 по 23 число. Российскую делегацию на этом мероприятии представлял Максим Орешкин, заместитель руководителя администрации президента.
Президент России Владимир Путин в четверг, 4 декабря, заявил, что не рассматривает возможность возвращения страны в группу G8. В интервью он ответил на соответствующий вопрос отрицательно.
Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков в свою очередь сообщил, что России намного интереснее работать в G20, поскольку бывшая G8 утратила экономическое лидерство. Он уточнил, что страны, которые туда входят, больше не лидируют по социальному и экономическому росту. Теперь в список вошли другие регионы земного шара.