Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Армия России вновь вывела из строя энергетику Одессы, использующуюся для ВСУ

Армия РФ наносит массированный удар по энергетическим и военным объектам Одессы. В нескольких районах города уже полный блэкаут.

Источник: Life.ru

Как пишут местные СМИ, в городе звучат десятки взрывов в разных районах, есть несколько серьëзных прилëтов. После удара по одной из крупных электроподстанций примерно в половине города пропал свет и начались перебои с энергией. Также сообщается об ударах «Геранями» по ж/д узлам, мосту в Затоке и нескольким складам с боеприпасами. Работа российских военных по целям продолжается.

Напомним, чрезвычайную ситуацию в энергосистеме Одессы перевели в ранг государственной. Российские военные в последнее время нарастили удары по энергетическим объектам в Одессе, которые используются для нужд ВСУ.

Всё самое важное об СВО — читайте в соответствующем разделе на Life.ru.