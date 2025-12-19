Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев

«За кулисами происходит столько переговоров и противоречия настолько велики, что нам не удалось их уладить, и я вижу, что они теперь отказались от идеи, что найдется решение, приемлемое для всех, поэтому сейчас мы начинаем настоящую дискуссию», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).
Венгерский премьер отметил, что обсуждение самых важных вопросов удалось начать только после 12 часов саммита ЕС.
Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.
