Орбан рассказал о попытках ЕС найти способ финансировать Киев

БУДАПЕШТ, 19 дек — РИА Новости. Евросоюз отказался от идеи найти способ финансирования Украины, который устроил бы все страны-члены, поэтому только в конце первого дня саммита переходит к настоящей дискуссии, заявил венгерский премьер-министр Виктор Орбан.

Источник: AP 2024

«За кулисами происходит столько переговоров и противоречия настолько велики, что нам не удалось их уладить, и я вижу, что они теперь отказались от идеи, что найдется решение, приемлемое для всех, поэтому сейчас мы начинаем настоящую дискуссию», — сказал Орбан в видеообращении, опубликованном в соцсети Facebook* (запрещена в РФ как экстремистская).

Венгерский премьер отметил, что обсуждение самых важных вопросов удалось начать только после 12 часов саммита ЕС.

Ранее в четверг глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что лидеры стран не уйдут с саммита ЕС, пока не найдут решение по финансированию Украины на ближайшие два года.

*Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

