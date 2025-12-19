NYT: неуклюжий ЕС оттягивает решение по активам РФ до Рождества

По данным газеты, ключевая интрига связана с позицией Бельгии, на территории которой через финансовую инфраструктуру Euroclear удерживается значительная часть замороженных российских активов. Брюссель, как указывается в материале, опасается юридических рисков и возможных ответных шагов со стороны Москвы в случае использования доходов от этих средств. При этом Евросоюз пытается выстроить правовую схему, при которой не сами активы, а проценты и иные финансовые поступления от них направлялись бы на поддержку Украины. Решение по этому вопросу требует единогласного одобрения всех государств-членов, что, по оценке собеседников NYT, усиливает напряжение внутри блока и делает переговоры непредсказуемыми по срокам.