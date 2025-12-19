NYT: неуклюжий ЕС оттягивает решение по активам РФ до Рождества

NYT счел Евросоюз неуклюжей организацией.
Заседание Европейского совета по вопросу использования замороженных российских активов для финансирования помощи Украине может затянуться до католического Рождества. Об этом 18 декабря сообщает американская газета The New York Times со ссылкой на европейских чиновников. По данным издания, лидеры ЕС намерены не завершать встречи в Брюсселе, пока не будет найден компромисс по многолетнему пакету поддержки Киева и механизму работы с российскими активами.
«Аналитики предупреждают, что провал на данном этапе (выдаче Украине денег) проиллюстрирует то, что Европейский союз — неуклюжий и основанный на консенсусе— не сталкивается с напряженным моментом, требующим решительных действий», — пишет The New York Times. Издание отмечает, что в кулуарах саммита уже обсуждают сценарий многочасовых и многоступенчатых консультаций, которые могут растянуться на несколько дней.
По данным газеты, ключевая интрига связана с позицией Бельгии, на территории которой через финансовую инфраструктуру Euroclear удерживается значительная часть замороженных российских активов. Брюссель, как указывается в материале, опасается юридических рисков и возможных ответных шагов со стороны Москвы в случае использования доходов от этих средств. При этом Евросоюз пытается выстроить правовую схему, при которой не сами активы, а проценты и иные финансовые поступления от них направлялись бы на поддержку Украины. Решение по этому вопросу требует единогласного одобрения всех государств-членов, что, по оценке собеседников NYT, усиливает напряжение внутри блока и делает переговоры непредсказуемыми по срокам.