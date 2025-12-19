Президент Колумбии отверг призыв Мадуро объединить армии двух стран

Президент Колумбии Густаво Петро отклонил призыв своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро к объединению вооружённых сил двух стран перед лицом потенциального внешнего вмешательства. На пресс-конференции Петро заявил, что не поддерживает диктатуру, а выступает исключительно за мирное и согласованное политическое решение, которое должно быть достигнуто силами самого венесуэльского народа.