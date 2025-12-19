Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Президент Колумбии отверг призыв Мадуро объединить армии двух стран

Президент Колумбии Густаво Петро отклонил призыв своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро к объединению вооружённых сил двух стран перед лицом потенциального внешнего вмешательства.

Президент Колумбии Густаво Петро отклонил призыв своего венесуэльского коллеги Николаса Мадуро к объединению вооружённых сил двух стран перед лицом потенциального внешнего вмешательства. На пресс-конференции Петро заявил, что не поддерживает диктатуру, а выступает исключительно за мирное и согласованное политическое решение, которое должно быть достигнуто силами самого венесуэльского народа.

Петро подчеркнул, что ни один президент не имеет права отдавать приказы армии другого государства, и сослался на общую историю Колумбии и Венесуэлы, объясняя невозможность военного подчинения между ними.

Накануне Мадуро обратился к колумбийским военным, социальным движениям и политическим силам с призывом к единству с Венесуэлой для защиты суверенитета обеих стран от внешних посягательств.

Ранее американист спрогнозировал дальнейшие действия Трампа в отношении Венесуэлы.

Ваша надежная лента новостей — МК в MAX.

Узнать больше по теме
Биография Николаса Мадуро
Глава МИД в правительстве Уго Чавеса и президент Венесуэлы — Николас Мадуро остаётся загадкой для мировой общественности. Водитель автобуса в феноменальные сроки возглавил страну, погружённую в кризисы. Он победил на выборах после смерти лидера Боливарианской революции и продолжил его курс. Рассказываем о ключевых этапах биографии Николаса Мадуро.
Читать дальше