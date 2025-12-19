Ричмонд
+13°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Все сервисы
СВО
Объясняем
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2025
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Захарова о взрыве в Белгороде: киевский режим воюет с детьми

Замглавы МИД РФ Мария Захарова осудила атаку беспилотника ВСУ на Белгород 19 декабря, после взрыва которого пострадал пятимесячный ребенок. Дипломат заявила, что киевский режим воюет с детьми, родной речью и другими традиционными ценностями.

Дипломат осудила ночную атаку беспилотника ВСУ на Белгород.

Замглавы МИД РФ Мария Захарова осудила атаку беспилотника ВСУ на Белгород 19 декабря, после взрыва которого пострадал пятимесячный ребенок. Дипломат заявила, что киевский режим воюет с детьми, родной речью и другими традиционными ценностями.

«Пятимесячный мальчик пострадал в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника. Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности», — сообщила Захарова в своем telegram-канале.

По словам дипломата, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Ранее сообщалось, что в Белгороде был сбит беспилотник ВСУ, пишет «Царьград».

Узнать больше по теме
Мария Захарова: биография спикера МИД России
Спикер МИД России и одна из самых влиятельных женщин страны известна резкими комментариями в адрес западных стран, а ее выступления часто оказываются в центре внимания СМИ. Собрали главное из биографии Марии Захаровой: ее детство, карьера, личная жизнь и увлечения.
Читать дальше