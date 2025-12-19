Захарова о взрыве в Белгороде: киевский режим воюет с детьми

Дипломат осудила ночную атаку беспилотника ВСУ на Белгород.
Замглавы МИД РФ Мария Захарова осудила атаку беспилотника ВСУ на Белгород 19 декабря, после взрыва которого пострадал пятимесячный ребенок. Дипломат заявила, что киевский режим воюет с детьми, родной речью и другими традиционными ценностями.
«Пятимесячный мальчик пострадал в Белгороде в результате атаки украинского беспилотника. Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности», — сообщила Захарова в своем telegram-канале.
По словам дипломата, у ребенка диагностировали минно-взрывную травму, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб головы. Ранее сообщалось, что в Белгороде был сбит беспилотник ВСУ, пишет «Царьград».