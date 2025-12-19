«Киевский режим воюет с традиционными ценностями»: Захарова резко отреагировала на бесчеловечную атаку ВСУ на Белгород

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова резко прокомментировала атаку БПЛА ВСУ на Белгород, где пострадал пятимесячный ребенок.
Дипломат заявила, что киевский режим воюет с традиционными ценностями — детьми, родной речью, памятниками и религией.
«Киевский режим воюет с детьми, родной речью, памятниками, культурой, одной из мировых религий, героями ВОВ/ВМВ — то есть тем, что составляет традиционные ценности», — написала дипломат в Telegram-канале.
Пятимесячный младенец пострадал во время атаки дронов ВСУ на Белгород вечером 18 декабря. В результате обследования у ребенка были выявлены минно-взрывная травма, закрытая черепно-мозговая травма и ушиб головы.
Напомним, что ВСУ продолжают атаки на мирных жителей и гражданскую инфраструктуру в российских регионах. Ранее в хуторе Екатериновка Волоконовского округа Белгородской области в результате удара беспилотника ВСУ по частному дому пострадал ребенок.